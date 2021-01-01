بيت لحم تتسلم سيارة إطفاء خاصة بحرائق الغابات

بيت لحم / سما /

تسلمت مديرية الدفاع المدني في بيت لحم اليوم الثلاثاء، سيارة إطفاء حديثة خاصة بإطفاء حرائق الغابات مقدمة من الحكومة التشيكية.

وقال المقدم نائل العزة مدير العلاقات العامة والإعلام في الدفاع المدني لمراسل معا، ان هذا السيارة متقدمة جدا وفيها العديد من المميزات التي ستساعد رجال الإطفاء في مهماتهم في إطفاء حرائق الغابات والأحراش في محافظة بيت لحم، والتي تكررت خلال الفترة الأخيرة.

وقيمة سيارة الدفاع المدني الجديدة نصف مليون دولار، وجاء تسليمها في حفل أقيم اليوم الثلاثاء، في ساحة المهد في مدينة بيت لحم، بحضور ممثلين عن الحكومة التشيكية، والدفاع المدني الفلسطيني ، والمؤسسات الرسمية في المحافظة، وبلدية بيت لحم، وممثلي قوات الامن.