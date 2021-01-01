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“الإسعاف والطوارئ” بغزة تنفذ أكثر من 41 ألف مهمة خلال النصف الأول لـ2021

الثلاثاء 27 يوليو 2021 07:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
“الإسعاف والطوارئ” بغزة تنفذ أكثر من 41 ألف مهمة خلال النصف الأول لـ2021



غزة / سما /

نفذت وحدة الإسعاف والطوارئ في وزارة الصحة بقطاع غزة أكثر من 41.5 ألف مهمة خلال النصف الأول من العام الحالي 2021، من بينها أكثر من 28.3 ألف مهمة طارئة، وأكثر من 6 آلاف مهمة طارئة متعلقة في مواجهة فيروس كوفيد 19.

وأشار تقرير صادر عن وحدة نظم المعلومات بالصحة، الثلاثاء، أن وحدة الإسعاف والطوارئ عمدت خلال النصف الأول من العام إلى تعزيز كفاءة اسطول سيارات الإسعاف؛ من خلال السعي نحو تجديد سيارات الإسعاف وتكهين السيارات القديمة، في ظل تهالك العديد من سيارات النقل.

وذكرت أن نسبة تهالك سيارات الإسعاف بلغت نحو 85% من إجمالي سيارات الوزارة، مشيرة إلى دخول 30 سيارة اسعاف من الجانب المصري للقطاع، وأنه تم استلامهم وجاري العمل على إدخالهم الخدمة بعد استكمال الإجراءات الإدارية.

كما ذكر التقرير إلى أن الوحدة عمدت إلى تسويق عدة مشاريع حيوية لصالح خدمات الإسعاف والطوارئ بشكل عام، وعقد العديد من اللقاء مع ممثلي منظمة الصليب الأحمر؛ بهدف إمدادها بالتجهيزات والأدوات اللازمة لعمل الوحدة.

#الاسعاف والطوارئ #غزة

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