فلسطين تشارك في أعمال المكتب التنفيذي لوزراء الاتصالات والمعلومات العرب

القاهرة /سما/

عقد المكتب التنفيذي لمجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات دورته العادية 48 اليوم الثلاثاء (عن بعد)، برئاسة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بجمهورية مصر العربية عمرو طلعت وبمشاركة الدول الأعضاء بالمكتب التنفيذي ودولة فلسطين.

ومثل وفد دولة فلسطين في الاجتماع الافتراضي مدير عام العلاقات الدولية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ليث دراغمة، ونائب مدير عام الاتصالات في الوزارة رشيد حنون، والمستشار أول رزق الزعانين من مندوبية فلسطين بالجامعة العربية.

وأكد الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بالجامعة العربية السفير كمال حسن أن أزمة فيروس كورونا أظهرت أهمية دور التكنولوجيا في محاربة هذه الجائحة، وذلك بوقف التجمعات وتحفيز قطاعات كبيرة من البشر على التواجد بمنازلهم لوقف انتشار الفيروس، سواء باستخدام أحدث التطبيقات المجانية للترفيه ومشاهدة المسلسلات وغيرها بالإضافة إلى تطبيق سياسة العمل من المنزل والتعليم عن بعد، والحصول على الخدمات الحكومية والمالية عن طريق خدمات الانترنت .

كما أوضح أن التطور التكنولوجي ماض في فرض أعبائه على عاتق مجلس وزراء الاتصالات العرب لما بات يمثله من محرك رئيسي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ورابط ضروري بين مختلف قطاعاتها.

وناقش المكتب التنفيذي نتائج أعمال الاجتماع (39) للجنة العربية الدائمة للبريد، والذي يتضمن تقريرا وتوصيات اجتماعات فرق العمل البريدية العربية، ومشروع اتفاقية تبادل البيانات الجمركية بين الدول العربية، والترشيحات العربية لعضوية مجلسي الإدارة والاستثمار بالاتحاد البريدي العالمي والترشيحات لمنصبي المدير العام للاتحاد البريدي العالمي ونائبه، وترشح جمهورية مصر العربية لمنصب الأمين العام للاتحاد البريدي الإفريقي الشامل، ومتابعة تنفيذ خطة التنمية الإقليمية للمنطقة العربية وأخيرا القضايا الخاصة بفلسطين.

كما ناقش المكتب نتائج الاجتماع (47) للجنة العربية الدائمة للاتصالات والمعلومات والذي عقد الشهر الجاري، وتضمن نتائج اجتماعات فرق العمل التابعة للجنة العربية الدائمة للاتصالات والمعلومات التعاون العربي المشترك مع المجموعات والمنظمات الإقليمية الأخرى في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات مثل التعاون العربي الصيني والروسي، والمؤتمر الإقليمي حول فرص وتحديات الأمن السيبراني الحديث، ندوة الاقتصاد الرقمي – اكسبو 2020، والمبادرة العربية لحوكمة الإنترنت في المنطقة العربية، والتحضير للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات، ونتائج اجتماع مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات، وأخيرا مبادرة العاصمة العربية الرقمية.

ويضم المكتب التنفيذي في عضويته مصر (رئيسا) وفلسطين والمغرب والجزائر وتونس والسعودية واليمن وموريتانيا والأمانة العامة للجامعة العربية.