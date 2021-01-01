إصابات بقمع الاحتلال مسيرة في الأغوار رفضاً للاستيطان

الاغوار /سما/

قمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي وبمشاركة المستوطنين المسلحين، عصر اليوم الثلاثاء، مسيرة جماهيرية رافضة للاستيطان بمنطقة عين الحلوة في الأغوار الشمالية، واعتدوا على المتظاهرين، لإرغامهم على مغادرة المكان.

واعتدت قوات الاحتلال على المشاركين في المسيرة التي دعت لها حركة “فتح” وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان، وفصائل العمل الوطني، قرب عين الحلوة، بالضرب وبرش غاز الفلفل، واعتقلت شاباً بعد إصابته بالاختناق والإغماء نتيجة رشه بغاز الفلفل بشكل مباشر على الوجه.

وخلال ذلك، أصيب رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان وليد عساف بالاختناق جراء رشه بغاز الفلفل من قبل جيش الاحتلال.

وكان جيش الاحتلال أعلن منطقة عين الحلوة في الأغوار الشمالية منطقة عسكرية مغلقة، وأمهل المحتجين دقائق لمغادرة المكان.