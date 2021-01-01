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رسالة من الرئيس الجزائري إلى نظيره التونسي

الثلاثاء 27 يوليو 2021 07:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
رسالة من الرئيس الجزائري إلى نظيره التونسي



الجزائر/سما/

أفادت وزارة الخارجية الجزائرية بأن الرئيس التونسي قيس سعيد تسلم، اليوم الثلاثاء، رسالة من نظيره الجزائري عبد المجيد تبون.

وأوضحت الخارجية أن الرئيس الجزائري أكد لنظيره التونسي "التزامه بتعزيز أواصر الأخوة والتضامن والعلاقات الاستراتيجية بين البلدين".

وذكر بيان للرئاسة التونسية أن "رئيس الجمهورية قيس سعيد استقبل، ظهر اليوم الثلاثاء بقصر قرطاج، السيد رمطان لعمامرة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج الجزائري، الذي يؤدي زيارة إلى بلادنا مبعوثا خاصا محملا برسالة شفوية موجهة إلى رئيس الدولة من أخيه فخامة الرئيس عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة".

وأضاف البيان أن "هذا اللقاء كان مناسبة لتجديد التأكيد على ما يجمع القيادتين في البلدين من علاقات احترام وتقدير متبادلين، وما يحدوهما من عزم ثابت وإرادة صادقة على مواصلة العمل سويا لمزيد ترسيخ روابط الأخوة التاريخية وعلاقات التعاون والشراكة المتينة بين تونس والجزائر، ولمضافرة الجهود الدؤوبة للاستجابة للتطلعات المشتركة للشعبين الشقيقين نحو مزيد من التآزر والتضامن والتكامل".

وتواجه تونس أسوأ أزماتها منذ عشر سنوات بعد أن أطاح الرئيس قيس سعيد بالحكومة وجمّد أنشطة البرلمان‭‭‭‭‭‭ ‬‬‬‬‬‬بمساعدة من الجيش، في خطوة وصفتها الأحزاب الرئيسية، بما في ذلك الإسلاميون، بأنها انقلاب.

#عبد المجيد تبون #قيس سعيد #تونس #الجزائر

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