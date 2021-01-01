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تراجع الحالة الصحية للأسير المضرب عن الطعام جيفارا النمورة

الثلاثاء 27 يوليو 2021 07:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
تراجع الحالة الصحية للأسير المضرب عن الطعام جيفارا النمورة



رام الله / سما /

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين أن الاسير جيفارا النمورة 27 عاما من مدينة الخليل والموجود حاليا في زنازين سجن عسقلان، يواصل إضرابه لليوم 13 على التوالي إحتجاجا على مواصلة إعتقاله الإداري.

واوضحت الهيئة ان تراجعا كبيرا طرأ على صحته، حيث يعاني من أوجاع بالرأس وهزال بالجسم ويشعر بالقشعريرة في بعض الاحيان، كما يعاني من فتاق وطلب ان يتم نقله للمستشفى للعلاج منه، علما انه فقد من وزنه ما يقارب ال ٧ كيلو حتى اليوم، حيث كان وزنه عند خوضه للإضراب 76 كغم.

وتحدث الاسير النمورة لمحامي الهيئة الذي زاره ظهر اليوم عن ظروف إعتقاله، حيث وصف الوضع بالزنزانة التي يوجد بها بالسيء، ومساحتها صغيرة جدا واشبه بالمرحاض، وخالية من اية اغراض او ممتلكات شخصية، سوى الملابس التي يرتديها.

يذكر ان الاسير النمورة معتقل إداريا منذ عشرة اشهر، حيث انه في المرة الاولى صدر بحقه امر اعتقال اداري مدته ٦ اشهر، وجدد له لمدة ٤ اشهر خفضت لثلاثة، وفي اليوم الذي كان من المقرر ان يتم الإفراج عنه تم تجديد إعتقاله الاداري مما دفعه لخوض هذه المعركة، ومصصم على مواصلتها برفقة 14 اسيرا معتقلين بفعل هذه السياسة.

#الاسير جيفارا النمورة #الاسرى الفلسطينيين #السجون الاسرائيلية

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