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تقرير: المغرب سيكون بوابة إسرائيل التجارية نحو القارة الإفريقية؟

الثلاثاء 27 يوليو 2021 07:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
تقرير: المغرب سيكون بوابة إسرائيل التجارية نحو القارة الإفريقية؟



القدس المحتلة / سما /

قال تقرير مشترك لوزارة التعاون الإقليمي ومعهد التصدير في إسرائيل، اليوم الثلاثاء، إن إمكانيات التصدير الكامنة من إسرائيل إلى المغرب تصل في هذه اللحظة إلى نحو ربع مليار دولار في السنة.
 
وفي استطلاع أجراه المحفلان، أشير إلى أن استئناف العلاقات والاهتمام المتصاعد في بلدان الشرق الأوسط بعامة وفي المغرب بخاصة، يوفران الفرص للتعرف على دولة الصحراء من الجانب الاقتصادي أيضاً.
 
وذلك إلى جانب توسيع العلاقات الثقافية التي حوفظ عليها على مدى السنين مثلما في مجالات أخرى أيضاً.
 
الاستطلاع الذي ينشر في 70 صفحة، يتضمن سبعة فصول في مواضيع الفرص والتحديات للتعاون الاقتصادي والتجاري، ومشاريع وطنية توشك على الانطلاق، وغيرها.
 
30 ألف سائح فقط
بسبب غياب بنية تحتية سياسية، بدت التجارة بين إسرائيل والمغرب طفيفة اليوم، وتبلغ عشرات ملايين الدولارات في السنة فقط. 
 
ويتراوح عدد السياح الإسرائيليين الذين يزورون المملكة بين 30 ألفاً و45 ألفاً في السنة. وتتركز الإمكانية الكامنة للتصدير إلى المغرب أساساً في مجالات المستلزمات الزراعية، ومعالجة المياه، والأنظمة الرقمية والصناعات الذكية، والسايبر، والأمن، وأجهزة الصحة الرقمية ومنظومات مدينية ذكية. 
 
وورد في الاستطلاع أن علاقات الشعبين التي اتفق عليها على مدى سنوات الجمود السياسي، تسمح اليوم بخليط نادر بين المصالح الاقتصادية والتجارية والعلاقات الثقافية العميقة.
 
وحسب موقع "يسرائيل هيوم" فإنه ثمة ميزة أخرى تفتح إمكانية التجارة مع المغرب، وهي دخولها في بداية السنة إلى اتفاق التجارة الحرة مع قارة إفريقيا. وهكذا سيكون ممكناً استخدام المغرب كبوابة لإفريقيا بعامة.
 
ويقول وزير التعاون الإقليمي الإسرائيلي، عيسوي فريج: "إن زيادة التعاون من جانب إسرائيل في المجال هي هدف استراتيجي أول في سموه".
 
أما رئيس معهد التصدير في إسرائيلي، أديب باروخ، فيضيف بأنه واثق من أن "التعاون التجاري – الاقتصادي مع المغرب سيحقق نتائج مهمة للطرفين"، حسب تعبيره. 

#اسرائيل #المغرب #القارة الافريقية #التطبيع مع اسرائيل

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