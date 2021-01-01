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"الزراعة" توضح حقيقة "أنباء" إغلاق بحر قطاع غزة بشكل كامل

الثلاثاء 27 يوليو 2021 06:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الزراعة" توضح حقيقة "أنباء" إغلاق بحر قطاع غزة بشكل كامل



غزة / سما /

نددت وزارة الزراعة، بغزة، بمواصلة سياسة الاحتلال الإسرائيلي تقلص مساحة الصيد في بحر قطاع غزة، حيث تم التقليص مؤخراً من 12 ميلاً إلى ستة أميال.

وأشارت الوزارة في بيان وزعته العلاقات العامة والإعلام، إلى أن التقليص الأخير تم الإعلان عنه بشكل مفاجئ، حيث قام الاحتلال بمباغتة الصيادين أثناء ممارسة عملهم داخل البحر، الأمر الذي اضطرهم لترك شباكهم التي تعرضت للتلف وخسارة وقودهم وما شابه.

ونفت وزارة الزراعة في الإطار، أن يكون قد تم الإبلاغ رسمياً عن إغلاق بحر القطاع بشكل كامل، منددة بإطلاق النار اليومي على الصيادين أثناء تأديتهم مهنتهم الوحيدة.

ويعتاش على مهنة الصيد في قطاع غزة، نحو 4000 صياد ويعيلون أُسراً تضم نحو 40.000 فرداً، كما أن عدد مراكب الصيد العاملة في بحر القطاع 1300 مركباً بكافة أنواعها.

ودعت وزارة الزراعة، الشقيقة مصر باعتبارها راعية الوساطة بين الاحتلال وقطاع غزة إلى التدخل لوقف إجراءات وممارسات الاحتلال القمعية بحق قطاع الصيد البحري، مطالبة المؤسسات الدولية والحقوقية إلى الوقوف عن مسؤولياتها لفضح الاحتلال وجرائمه بحق الصيادين الفلسطينيين.
 

#غزة #اسرائيل #بحر غزة #مساحة الصيد #الانتهاكات الإسرائيلية #وزارة الزراعة

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