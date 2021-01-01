اعتقال خمسة مشتبهين بقتل مسؤول في الحركة الإسلامية بيافا

يافا/سما/

اعتقلت الشرطة خمسة مشتبهين من سكان يافا، صباح اليوم الثلاثاء، وذلك بشبهة تورطهم في جريمة قتل مسؤول في الحركة الإسلامية (الشمالية) بيافا، الشيخ محمد أبو نجم، ومحاولة قتل ابن شقيقه الذي أصيب بجروح خطيرة.

ووفقا لادعاء الشرطة فإنها فتحت ملفا للتحقيق، يوم 24 يناير/ كانون الثاني 2021، بعد تلقيها بلاغا حول جريمة إطلاق نار في أحد أحياء يافا ما أسفر عن مقتل أحد سكان المدينة، وهو الشيخ محمد أبو نجم البالغ 39 عاما، وإصابة ابن شقيقه كردي عمر البالغ 26 عاما من سكان مدينة الرملة.

وفي غضون ذلك، جمعت أدلة مختلفة من مسرح الجريمة أدت إلى كشف هوية المشتبهين الخمسة.

وتبين من التحقيق، وفقا للشرطة، أن الجريمة وقعت وفق الشبهات على خلفية نزاع بين عائلات في المدينة، إذ أن المشتبهين، وهم أربعة رجال وامرأة من سكان المدينة في العشرينيات من العمر.

هذا، وتنظر محكمة الصلح في تل أبيب، اليوم، بطلب الشرطة لتمديد توقيفهم على ذمة التحقيق