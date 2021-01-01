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وفاة رضيع إثر غرقه في دلو ماء بالنقب

الثلاثاء 27 يوليو 2021 06:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
وفاة رضيع إثر غرقه في دلو ماء بالنقب



النقب/سما:

توفي الرضيع جلال عاطف شحدة أبو القيعان، لم يتجاوز العامين، من قرية حورة بمنطقة النقب، جنوبي البلاد، إثر غرقه في دلو ماء، صباح اليوم الثلاثاء.

وكان الرضيع قد نُقل إلى عيادة طبية بحالة بالغة الخطورة إثر تعرضه، على ما يبدو، للغرق في دلو ماء داخل منزل عائلته.

وأفاد الناطق بلسان مؤسسة "نجمة داود الحمراء" أنه جرى نقل الرضيع إلى مستشفى "سوروكا" في مدينة بئر السبع، وسط إجراء عمليات إنعاش. وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادثة.

ومما يذكر، في هذا السياق، أن الحوادث المنزلية ازدادت في الأشهر الأخيرة، ما يلزم الأهالي بالانتباه جيدا لأولادهم، والأخذ بكافة وسائل الوقاية والحيطة والحذر حرصا على سلامة أطفالهم، ومراقبتهم وإبعادهم عن الأماكن الخطيرة.

وكانت مؤسسة "بطيرم" لأمان الأولاد، قد شددت في بيان نشرته سابقا، بأن البيت وساحاته قد يكون "مصيدة" لإصابات الكثير من الأطفال بسبب تواجدهم الدائم في البيت، وخصوصا خلال هذه الظروف بسبب أزمة كورونا، ومن المهم اتباع التوصيات بمراقبة الأطفال بشكل فعال.

#رضيع #جلال أبو القيعان #النقب #مستشفى سوروكا

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