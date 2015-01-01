  1. الرئيسية
  2. أخبار الخليج

السعودية تحذر كل من يثبت تورطه بالسفر للدول المحظور السفر إليها بعقوبات

الثلاثاء 27 يوليو 2021 06:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
السعودية تحذر كل من يثبت تورطه بالسفر للدول المحظور السفر إليها بعقوبات



الرياض/سما/

شددت الداخلية السعودية على أن كل من يثبت تورطه بالسفر للدول الممنوع السفر إليها، سيعرض نفسه للمساءلة القانونية والعقوبات المغلظة عند عودته، ومنعه من السفر إلى الخارج لمدة 3 سنوات.


وقال مصدر مسؤول في وزارة الداخلية: "وردت معلومات عن سفر مواطنين إلى هذه الدول المحظور السفر إليها، في مخالفة وتحايل صريح لما صدر عن الجهات الرسمية، ما سيعرض كل من يثبت تورطه في ذلك للمساءلة القانونية والعقوبات المغلظة عند عودته، ومنعه من السفر إلى خارج المملكة لمدة 3 سنوات".

وفي بيان لها، قالت الوزارة: "في ظل استمرار تفشي جائحة كورونا، وانتشار سلالة جديدة متحورة من الفيروس، فإن وزارة الداخلية تؤكد:

- استمرار منع السفر إلى الدول المعلنة سابقا، سواء مباشرة أو عن طريق دولة أخرى.

- كل من يثبت تورطه في السفر إلى الدول الممنوع السفر إليها سيعرض نفسه للمساءلة القانونية والعقوبات المغلظة عند عودته ، ومنعه من السفر إلى خارج المملكة لمدة 3 سنوات".

وأضافت: "تهيب الوزارة بالمواطنين توخي الحذر والابتعاد عن المناطق التي يسودها عدم الاستقرار أو تشهد انتشارا للفيروس، واتباع الإجراءات الاحترازية كافة، أيا كانت وجهتهم".

#السعودية #السفر

الأكثر قراءة اليوم

ما أسباب الموت المفاجئ لدى الشباب في قطاع غزة ؟

"إسرائيل دفينيس": السعودية أدركت أن القوة الإقليمية هي إيران وليست "إسرائيل"

السعودية تصدر قرارا حاسما بشأن مباراة تهاني القحطاني ضد منافستها الإسرائيلية

محكمة إسرائيلية تغرم السلطة الفلسطينية مليون شيقل لهذا السبب..

مفاجأة.. طبيب البيت الأبيض السابق يتوقع استقالة بايدن بسبب “قدراته الإدراكية المحدودة”

"أشباح" .. وحدة إسرائيلية لاغتيال مقاتلي النخبة في حزب الله

"يسرائيل هيوم": مسؤولون إماراتيون يحذّرون من أزمة دبلوماسية مع "إسرائيل".. لهذا السبب

الأخبار الرئيسية

الجيش

معهد أمني يكشف التهديدات الرئيسية المُحدقة بإسرائيل: الاستعداد لنهاية عصر الرئيس محمود عباس

وزيرة الصحة توجه رسالة للمواطنين بشأن لقاح كورونا: الوضع الوبائي متجه نحو موجة رابعة

نورين

ابعاد اللاعب نورين "نكتة".. يديعوت: اللاعبين العرب يجعلون منا أضحوكة بانسحابهم أمام لاعبينا

الاونروا : عجزنا المالي 100 مليون $ ونتواصل مع المانحين لضمان دفع رواتب شهر سبتمبر

وزيرة الصحة : وفاة و139 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و62 حالة تعافٍ في فلسطين

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية