أبو عمرو يستقبل القنصلين السويدي والفرنسي

رام الله /سما/

استقبل رئيس دائرة العلاقات الدولية في منظمة التحرير الفلسطينية ونائب رئيس الوزراء زياد أبو عمرو، في مكتبه في رام الله اليوم الثلاثاء، القنصل السويدي العام لدى دولة فلسطين السيدة جيسيكا اولسون، وبالقنصل الفرنسي لدى فلسطين السيد رينيه تروكاز.

وبحث أبو عمرو مع السيدة أولسون، آخر التطورات السياسية على الساحة الفلسطينية، وشكر مملكة السويد حكومة وشعباً على مواقفها الداعمة للحقوق الفلسطينية، وعلى الجهود الذي بذلتها أثناء خدمتها في فلسطين متمنياً لها التوفيق والنجاح في مهمتها الجديدة بعد انتهاء مهامها في فلسطين.

كما التقى أبو عمرو بالقنصل الفرنسي لدى دولة فلسطين السيد رينيه تروكاز وأطلعه على آخر المستجدات السياسية، وجرى بحث العلاقات الثنائية بين فلسطين وفرنسا.

وأكد أبو عمرو للسيد تروكاز أهمية الدور الفرنسي لتحقيق السلام والاستقرار المتمثل بإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.