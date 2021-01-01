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حماس: تقرير منظمة “هيومن رايتس ووتش” يؤكد ارتكاب الاحتلال جرائم حرب منذ عقود

الثلاثاء 27 يوليو 2021 04:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس: تقرير منظمة “هيومن رايتس ووتش” يؤكد ارتكاب الاحتلال جرائم حرب منذ عقود



غزة /سما/

 اعتبرت حركة حماس تقرير منظمة “هيومان رايتس ووتش”، والذي وثق فيه ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي أفعالا ترتقي إلى جرائم حرب في القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، أنه تأكيد على ما وثقته عشرات المؤسسات الدولية والحقوقية من ارتكاب الاحتلال لمثل هذه الجرائم على مدار عقود.

وقال باسم نعيم عضو مكتب العلاقات الدولية في حركة حماس خلال تصريح صحفي له، إن الاحتلال يتصرف ككيان فوق القانون ويتمتع بحصانة- بسبب الدعم الأميركي المطلق- تؤمنه من العقاب وتسمح له بالاستمرار في ارتكاب أفظع الجرائم، مثل القتل والتشريد وانتهاك المقدسات وسرقة الأراضي

وأكد نعيم أن الشعب الفلسطيني يمارس حقه المشروع في مقاومة الاحتلال، في إطار القانون الدولي بما يملك من إمكانات متاحة.

وقال، “أظهرت المقاومة حرصها الدائم على تجنب استهداف المدنيين، رغم كل ما ارتكبه العدو من مجازر بحق أطفالنا ونسائنا، حتى إن أسرا كاملة شطبت من السجلات المدنية، وذلك انطلاقًا من قيمنا الدينية والوطنية وإعمالاً بالقوانين الدولية”.

وجدد تأكيده على مطالب الشعب الفلسطيني، التي يدعمها القانون الدولي، وهي ضرورة محاسبة الاحتلال وملاحقة قادته وجلبهم لقاعات المحاكم الدولية.

#حركة حماس #هيومان رايتس ووتش #الجرائم الإسرائيلية #اسرائيل #قطاع غزة

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