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صدور العدد 181 من الجريدة الرسمية لدولة فلسطين “الوقائع الفلسطينية”

الثلاثاء 27 يوليو 2021 04:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
صدور العدد 181 من الجريدة الرسمية لدولة فلسطين “الوقائع الفلسطينية”



رام الله /سما/

أصدر ديوان الفتوى والتشريع العدد (181) من الجريدة الرسمية “الوقائع الفلسطينية”.

وأشارت رئيسة الديوان المستشارة إيمان عبد الحميد، في بيان صادر عن الديوان، اليوم الثلاثاء، إلى أن العدد تضمن القرار بقانون رقم (24) لسنة 2021م، بتعديل قرار بقانون رقم (5) لسنة 2016م بشأن المدرسة الوطنية الفلسطينية للإدارة، والقرار بقانون رقم (25) لسنة 2021م، بشأن نشر اتفاقية حقوق الطفل، والمرسوم الرئاسي رقم (16) لسنة 2021م، بشأن إعلان حالة الطوارئ، بالإضافة إلى أربعة قرارات رئاسية.

كما تضمن العدد قرار مجلس الوزراء رقم (3) لسنة 2021م، بإلغاء المادة (22) من قرار مجلس الوزراء رقم (4) لسنة 2020م بالمصادقة على مدونة السلوك وأخلاقيات الوظيفة العامة، وثلاثة قرارات صادرة عن وزارة الاقتصاد الوطني، بشطب شركات مساهمة خصوصية محدودة من سجل الشركات، وتعليمات رقم (1) لسنة 2021م، بآلية توريد الرسوم المستحقة لهيئة سوق رأس المال والصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق – صادرة عن هيئة سوق رأس المال.

كما تضمن العدد أربعة قرارات صادرة عن المحكمة الدستورية العليا، وأحكام غيابية صادرة عن السلطة القضائية، وحكما غيابيا صادرا عن هيئة قضاء قوى الأمن (هيئة القضاء العسكري)، وإعلانات مجلس التنظيم الأعلى – صادرة عن وزارة الحكم المحلي، وأوامر تسوية صادرة عن هيئة تسوية الأراضي والمياه، وإعلانات صادرة عن سلطة الأراضي، وإعلانات صادرة عن رئيس هيئة العمل التعاوني، وخمسة قرارات صادرة عن وزارة الاقتصاد الوطني بشطب شركات عادية عامة من سجل الشركات – مراقب الشركات، وقرار صادر عن لجنة تنفيذ قرارات مجلس الأمن، بشأن تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي.

#ديوان الفتوى والتشريع

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