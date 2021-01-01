مواصلات غزة: الاحتلال يمنع إدخال المركبات منذ 3 شهور

غزة /سما/

قال خليل الزيان مدير عام العلاقات العامة والإعلام بوزارة النقل والمواصلات في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، إن الاحتلال يواصل منذ 3 شهور، منع إدخال المركبات الحديثة إلى القطاع.

واعتبر الزيان في حديث لإذاعة الأقصى بغزة، أن منع إدخال المركبات الحديثة دليل على همجية الاحتلال في تدميره للاقتصاد الفلسطيني وإيقاف عجلة التنمية.

وبين أن هناك ما بين 600 إلى 800 مركبة محتجزة في ميناء أسدود منذ الأشهر الثلاثة الأخيرة، ولا يزال يمنع إدخالها، مشيرًا إلى أن ذلك أدى إلى تلف في أجزائها وزيادة تكاليف احتجازها على التّجار، مما يرفع من أسعارها عند دخولها لغزة على المواطنين.