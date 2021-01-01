مقتل المواطن باسل فخري الجعبري بعد اطلاق النار عليه وسط مدينة الخليل

الخليل/سما/

تسود حالة من التوتر الشديد، مدينة الخليل، بعد مصرع مواطن على إثر اطلاق النار عليه من قبل مجهولين، في شارع السلام بالمدينة.

وقد أطلقت النار على الجعبري خلال قيادته لسيارة عمومي، حيث فقد السيطرة عليها، وارتطمت بأحد المحال في المنطقة.

وقد أعلن الأطباء في المستشفى الأهلي عن وفاة المواطن باسل فخري الجعبري، متأثراً باصابته الحرجة جراء اطلاق النار عليه.

وقد دفعت قوى الامن الفلسطيني، بتعزيزات الى شوارع الخليل والمناطق الحيوية فيها تحسباً من وقوع أعمال عنف، على خلفية ما حدث.

ولم تعرف بعد الأسباب خلف عملية القتل التي تعرض لها الجعبري.