  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الشرطة تضبط مشتلا للمخدرات جنوب الخليل

الثلاثاء 27 يوليو 2021 04:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشرطة تضبط مشتلا للمخدرات جنوب الخليل



الخليل /سما/

ضبطت الشرطة اليوم الثلاثاء، مشتلا يستخدم في زراعة المخدرات في بلدة الظاهرية جنوب الخليل

وذكرت إدارة العلاقات العامة والاعلام في الشرطة بأنه وبناء على معلومات توفرت لشرطة مكافحة المخدرات تتعلق بوجود مشتل للمواد المخدرة بمنطقة وادي السمسم ببلدة الظاهرية جنوب الخليل، على الفور تم إبلاغ النيابة العامة والتحرك للمكان لتفتيش المنطقة وضبط هذا المشتل.

وأضافت بأنه ولدى وصول الشرطة للمكان تبين وجود مشتل لزراعة المخدرات داخل كهف يضم 1050 شتلة من نبات الماريجوانا المهجنة تراوح طولها ما بين 5 سم إلى 50 سم، بناء على ذلك تم ضبط هذه الاشتال وتحريزها حسب الأصول.

وأكدت الشرطة مواصلة إجراءات البحث والتحري لإلقاء القبض على صاحب هذا المشتل.

#الشرطة الفلسطينية #مخدرات

الأكثر قراءة اليوم

ما أسباب الموت المفاجئ لدى الشباب في قطاع غزة ؟

"إسرائيل دفينيس": السعودية أدركت أن القوة الإقليمية هي إيران وليست "إسرائيل"

السعودية تصدر قرارا حاسما بشأن مباراة تهاني القحطاني ضد منافستها الإسرائيلية

مفاجأة.. طبيب البيت الأبيض السابق يتوقع استقالة بايدن بسبب “قدراته الإدراكية المحدودة”

محكمة إسرائيلية تغرم السلطة الفلسطينية مليون شيقل لهذا السبب..

"أشباح" .. وحدة إسرائيلية لاغتيال مقاتلي النخبة في حزب الله

وزير الجيش الاسرائيلي يهدد قطاع غزة.. "لن نقبل أي خرق أمني.. وسنرد بقوة"

الأخبار الرئيسية

وزيرة الصحة توجه رسالة للمواطنين بشأن لقاح كورونا: الوضع الوبائي متجه نحو موجة رابعة

نورين

ابعاد اللاعب نورين "نكتة".. يديعوت: اللاعبين العرب يجعلون منا أضحوكة بانسحابهم أمام لاعبينا

الاونروا : عجزنا المالي 100 مليون $ ونتواصل مع المانحين لضمان دفع رواتب شهر سبتمبر

وزيرة الصحة : وفاة و139 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و62 حالة تعافٍ في فلسطين

قناة عبرية: حماس تعرض صفقة تبادل أسرى على مرحلتين تتضمن مروان البرغوثي

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية