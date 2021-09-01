"النقد" تعقد لقاء حول المقاصة الالكترونية والتعامل مع الشيكات القديمة والمعادة

رام الله /سما/

عقدت سلطة النقد لقاء شارك فيه مدراء العمليات في المصارف، بحضور المدير التنفيذي لمجموعة الاستقرار المالي في سلطة النقد السيد إياد زيتاوي، ومدير دائرة نظم المدفوعات السيد فارس الهندي.

تناول اللقاء موضوع التعامل مع الشيكات القديمة التي لا تحمل المواصفات الأمنية، والتي تقرر انتهاء جلسات المصادقة عليها اعتباراً من تاريخ 1/9/2021، وأهمية حث المواطنين على إستبدال ما بحوزتهم من شيكات قديمة بالشيكات الجديدة التي تحمل المواصفات والعلامات الأمنية، وقيامهم بإيداع الشيكات الآجلة المتوفرة لديهم في المصارف لضمان تحصيلها في مواعيدها دون تأخير، علماً بأن عملية تحصيل الشيكات القديمة التي سيتم تقديمها بعد تاريخ 1/9/2021 ستطلب فترة زمنية أطول كونها لن تتم من خلال نظام المقاصة الإلكترونية.

كما تم خلال اللقاء التأكيد على ضرورة التزام المصارف بالتعليمات التي تنص على تسليم أصل الشيكات المعادة للمواطنين خلال فترة زمنيه لا تتجاوز 3 أيام عمل من تاريخ إنتهاء جلسه التسوية.

وتم التأكيد على إلتزام المصارف بمواعيد العمل التشغيلية لنظام المقاصة، وتحديداً إستقبال شيكات المواطنين حق نفس اليوم حتى الساعة 1:45م ليتم تسويتها يوم العمل التالي، بحيث يتم إيداع قيمة الشيكات في حسابات المواطنين فور إنتهاء جلسات التسوية بما يضمن حقوق المواطنين وإستفادتهم من هذه الأموال.

وتم الاستماع من المصارف عن آلية سير عمل نظام المقاصة الإلكترونية، كما تم التطرق إلى نتائج الاختبارات والمتابعات اللازمة حول العديد من المشروعات التي ستعمل على تنفيذها سلطة النقد خلال الفترة القادمة، والتي من ضمنها مشروع المفتاح الوطني لنقاط البيع، ونظام الدفع الفوري.

يشار إلى أن سلطة النقد تعمل وضمن خططها الاستراتيجية على تطوير البنية التحتية لنظم المدفوعات، وتعزيز عملية التحول الرقمي وإستخدام التكنولوجيا المالية بهدف الحفاظ على الاستقرار المالي للقطاع المصرفي في فلسطين.