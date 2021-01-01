  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الحايك يبحث مع الاتحاد الأوروبي مشاكل غزة وتسريع الإعمار

الثلاثاء 27 يوليو 2021 04:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
الحايك يبحث مع الاتحاد الأوروبي مشاكل غزة وتسريع الإعمار



غزة /سما/

بحث علي الحايك رئيس جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين، الثلاثاء، مع وفد من مكتب الاتحاد الأوروبي في الأراضي الفلسطينية مشاكل قطاع غزة الاقتصادية والانسانية وعوائق عملية إعادة الإعمار وضرورة تعويض القطاع الخاص.

جاء ذلك خلال زيارة نفذها الوفد الممثل بالملحق التجاري أورست توكاتش، والثقافي دانييلا سفيرسيك إلى مقر الجمعية، وناقش الطرفان التدخلات المطلوبة من الاتحاد الأوروبي للتحسين من الأوضاع في قطاع غزة في ظل الأثار الكارثية التي خلفتها الحروب الإسرائيلية والحصار.

وأكد الحايك على ضرورة معالجة أثار العدوان الأخير والبدء بعمليات الإعمار وإنهاء سياسات تشديد الحصار على المعابر لما تشكله من أهمية قصوى في الوقت الحالي للحد من تعمق الأزمات في غزة.

وشدد الحايك أن الاتحاد الاوروبي مطالب بلعب دور فاعل في ملف إعادة الإعمار وتخفيف الحصار من خلال الضغط على الجانب الاسرائيلي للسماح بإدخال مواد الإعمار وفتح المعابر أمام جميع أصناف البضائع والمواد الخام، وتسريع وصول أموال المانحين بما يضمن تسريع إعادة الاعمار وإنعاش الاقتصاد في غزة.

وأشار الحايك إلى أهمية صرف التعويضات للقطاعات المتضررة وإيجاد برامج داعمة للقطاع الخاص بما يمكنه من ممارسة دوره الطبيعي في التنمية الاقتصادية والحد من مشكلتي البطالة والفقر.

بدوره أكد الملحق التجاري أورست توكاتش على أهمية البدء بعملية إعمار سريعة في قطاع غزة.

وشدد توكاتش على استعداد الاتحاد للعمل مع جميع الأطراف للتحسين من الأوضاع في غزة بما يمكن السكان من العيش باستقرار وسلام.

وأشار إلى مساعي يبذلها الاتحاد الأوروبي لمساعدة الشعب الفلسطيني في شتى المجالات ورفع الحصار عن غزة وتسريع الإعمار وضمان وصول المساعدات.

#علي الحايك #جمعية رجال الأعمال #الاتحاد الاوروبي #قطاع غزة

الأكثر قراءة اليوم

ما أسباب الموت المفاجئ لدى الشباب في قطاع غزة ؟

"إسرائيل دفينيس": السعودية أدركت أن القوة الإقليمية هي إيران وليست "إسرائيل"

السعودية تصدر قرارا حاسما بشأن مباراة تهاني القحطاني ضد منافستها الإسرائيلية

مفاجأة.. طبيب البيت الأبيض السابق يتوقع استقالة بايدن بسبب “قدراته الإدراكية المحدودة”

محكمة إسرائيلية تغرم السلطة الفلسطينية مليون شيقل لهذا السبب..

"أشباح" .. وحدة إسرائيلية لاغتيال مقاتلي النخبة في حزب الله

وزير الجيش الاسرائيلي يهدد قطاع غزة.. "لن نقبل أي خرق أمني.. وسنرد بقوة"

الأخبار الرئيسية

وزيرة الصحة توجه رسالة للمواطنين بشأن لقاح كورونا: الوضع الوبائي متجه نحو موجة رابعة

نورين

ابعاد اللاعب نورين "نكتة".. يديعوت: اللاعبين العرب يجعلون منا أضحوكة بانسحابهم أمام لاعبينا

الاونروا : عجزنا المالي 100 مليون $ ونتواصل مع المانحين لضمان دفع رواتب شهر سبتمبر

وزيرة الصحة : وفاة و139 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و62 حالة تعافٍ في فلسطين

قناة عبرية: حماس تعرض صفقة تبادل أسرى على مرحلتين تتضمن مروان البرغوثي

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية