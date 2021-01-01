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في حديقة منزله.. سريلانكي يعثر على أكبر حجر ياقوت بالعالم

الثلاثاء 27 يوليو 2021 04:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
في حديقة منزله.. سريلانكي يعثر على أكبر حجر ياقوت بالعالم



سما /وكالات/

عثر مواطن سريلانكي، على أكبر حجر "ياقوت أزرق" أو ما يعرف بحجر "زفير"، خلال قيامه بالحفر في حديقة منزله الواقع في منطقة "راتنابورا"، جنوب غرب البلاد.

وبحسب شبكة "بي بي سي" البريطانية، استخرج الرجل حجر الياقوت لدى حفره بئرا في حديقة منزله.

وأضافت أن الحجر يبلغ قرابة 510 كغم، وتُقدره قيمته بنحو 100 مليون دولار، وفقا لخبراء.

وأوضح أخصائي الأحجار الكريمة السريلانكي غاميني زويسا، أنه من المتوقع أن عمر الحجر يبلغ نحو 400 مليون عاما.

وتعتبر سريلانكا من أهم الدول في تصدير الأحجار الكريمة، مثل الياقوت.

#أكبر حجر ياقوت بالعالم

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