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ألمانيا.. انفجار في مكب للنفايات بمدينة ليفركوزن (فيديو)

الثلاثاء 27 يوليو 2021 04:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
ألمانيا.. انفجار في مكب للنفايات بمدينة ليفركوزن (فيديو)



برلين /سما/

فُقد خمسة موظفين بعد الانفجار الشديد الذي وقع في محطة لحرق النفايات أعقبه حريق بمجمع للكيماويات في المنطقة الصناعية بمدينة ليفركوزن غربي ألمانيا، حسبما أعلنت الشركة المشغلة (كورينتا) اليوم الثلاثاء.

وتسبب الانفجار في اندلاع حريق في مستودع وقود في كيم بارك وهي منطقة صناعية لشركات الكيماويات وفقا لما ذكرته شركة كورنتا التي تدير المنطقة الصناعية.

وبحسب بيانات الشركة، أصيب أيضًا عدد من الموظفين في الانفجار وبعضهم في حالة خطيرة. وشوهدت أعمدة من الدخان في مكان الانفجار من بعد عدة كيلو مترات.

ووفقا للبيانات، وقع الانفجار حوالي الساعة 9.40 صباحًا بالتوقيت المحلي (0740 بتوقيت غرينتش)، لأسباب غير معلومة حتى الآن في مستودع صهاريج خاص بمركز التخلص من النفايات “بوريش”، ثم اندلع حريق في المستودع.

وهرعت قوات الإنقاذ وسيارات قياس جودة الهواء إلى مكان الحادث. وفي الوقت نفسه، طلبت الشرطة من المواطنين تجنب المنطقة على نطاق واسع وإبقاء الشوارع خالية أمام خدمات الطوارئ.

كما سارعت الشرطة لتنبيه سكان المنطقة وأصحاب المحال التجارية والمعامل لإغلاق نوافذهم، خشية انتشار غازات سامة. وأرسلت إدارة الإطفائية في المدينة رسالة إلى هواتف سكان المنطقة، تضمنت تحذيرا بـ “الخطورة الشديدة”.

وكانت الشرطة أغلقت بالكامل الطرق السريعة في المنطقة المجاورة مباشرة لطريق كولونيا الدائري المزدحم.

ويشار إلى أن الانفجارات في مكبات النفايات تحدث بسبب انحباس غاز الميثان الصادر عن عملية تحلل النفايات فيه دون معالجته لفترات زمنية طويلة.

#انفجار #المانيا #حرق نفايات

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