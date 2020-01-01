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بالتزامن مع الأولمبياد.. طوكيو تسجل أعلى حصيلة إصابات بكورونا

الثلاثاء 27 يوليو 2021 04:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
بالتزامن مع الأولمبياد.. طوكيو تسجل أعلى حصيلة إصابات بكورونا



طوكيو /سما/

 أعلنت السلطات الصحية في العاصمة اليابانية طوكيو، الثلاثاء، تسجيل أعلى حصيلة إصابات يومية بفيروس كورونا، بالتزامن مع استمرار الألعاب الأولمبية التي بدأت الجمعة.

وأبلغت طوكيو عن 2848 إصابة جديدة بكورنا، متجاوزة الرقم القياسي السابق البالغ 2520 إصابة في 7 يناير/كانون الثاني الماضي.

وبذلك يصل العدد الإجمالي للإصابات في المدينة إلى أكثر من 200 ألف إصابة منذ تفشي الوباء، حسبما أفادت وكالة "أسوشيتيد برس" الأمريكية.

وفي 12 يوليو/تموز الجاري، أعلن رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا حالة الطوارئ في طوكيو، ومن المقرر أن تستمر حتى 22 أغسطس/آب القادم، بعد انتهاء الأولمبياد في الـ8 من الشهر ذاته.

وبالرغم من فرض حالة الطوارئ إلا أن أعداد الإصابات اليومية لا تزال في زيادة حادة.

وحذر الخبراء من أن السلالة المتحورة من كورونا "دلتا" شديدة العدوى يمكن أن تتسبب في زيادة حادة خلال دورة الألعاب الأولمبية.

وتقول الحكومة إن 25.5 بالمئة من اليابانيين قد تم تطعيمهم بالكامل، ولكن لا يزال هذا أقل بكثير من المستوى المطلوب للحد من تفشي الفيروس، حسب المصدر نفسه.

وسجلت اليابان، الثلاثاء، 4 آلاف و692 إصابة جديدة بكورونا، و8 حالات وفاة، ليبلغ العدد الإجمالي للإصابات 875 ألفا و506 إصابات، و15 ألفا و137 وفاة، بحسب موقع "وورلدميتر".

#اليابان #اولومبياد طوكيو 2020 #فيروس كورونا

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