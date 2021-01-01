قبرص تشترط على المسافرين الإسرائيليين تقديم اختبار كورونا سلبي

القدس المحتلة /سما/

أعلنت وزارة الصحة القبرصية أنه اعتبارًا من يوم الخميس المقبل 29 يوليو، ستنتقل إسرائيل من الفئة الخضراء إلى الفئة البرتقالية، وذلك بسبب زيادة معدل الإصابة بفيروس كورونا.



وبحسب صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، سيُطلب من الإسرائيليين الذين يسافرون إلى قبرص تقديم اختبار كورونا سلبي، يتم إجراؤه قبل 72 ساعة من الإقلاع.



وأشارت الصحيفة إلى أن قبرص اتخذت هذا القرار بعد أن قامت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC) برفع إسرائيل من المستوى الثاني (المتوسط) إلى المستوى الثالث (العالي) في تحذيرات السفر.