الخليل : مقتل شاب والعثور على جثته داخل مركبته

الخليل /سما/

ذكرت مصادر محلية عصر اليوم الثلاثاء عن "مقتل شاب والعثور على جثته داخل مركبته في مفرق المدارس وسط الخليل".

ويسود توتر شديد في مدينة الخليل. أنحاء متفرقة من مدينة الخليل، بعد مقتل مواطن على إثر اطلاق النار عليه من قبل مجهولين، في شارع السلام بالمدينة.

وقد أعلن الأطباء في المستشفى الأهلي عن وفاة المواطن باسل فخري الجعبري، متأثراً باصابته الحرجة جراء اطلاق النار عليه.

وقد دفعت قوى الامن الفلسطيني، بتعزيزات الى شوارع الخليل والمناطق الحيوية فيها تحسباً من وقوع أعمال عنف، على خلفية ما حدث.