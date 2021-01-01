تعاون إسرائيلي أمريكي لإنتاج منظومة ليزر لاعتراض الصواريخ والطائرات

القدس المحتلة /سما/

وقعت شركة رافائيل الإسرائيلية للصناعات الدفاعية اتفاقية تعاون مع أكبر شركة عالمية للصناعات العسكرية لوكهيد مارتن الأمريكية من أجل إنتاج وتطوير نظام دفاعي وحماية قائم على الليزر.



وبحسب القناة 7 العبرية، ستعمل الشركتان معًا لدعم تطوير النظام وتسويقه وتشغيله في إسرائيل.



وأوضح أن الشركتين ستدرسان إمكانية تسويق النظام في الولايات المتحدة أيضًا، وتهدف هذه الاتفاقية إلى تحديد فرصة والتزام الشركتين بالعمل على تطوير قدرات الليزر المتقدمة وتنفيذها.



وذكرت القناة أن أنظمة الدفاع التي تتضمن تقنيات الليزر ستوفر قدرات اعتراض وتحييد للأهداف أكثر دقة، مقارنة بمجموعة واسعة من التهديدات بما في ذلك الصواريخ والطائرات بدون طيار، وهذا بتكلفة أقل بكثير مقارنة بأجهزة الاعتراض التقليدية.