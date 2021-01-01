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ما الأطعمة التي تحافظ على صحة الرجال بعد سن الأربعين؟

الثلاثاء 27 يوليو 2021 01:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
ما الأطعمة التي تحافظ على صحة الرجال بعد سن الأربعين؟



وكالات / سما /

كشفت الدكتورة ماريا كارداكوفا، أخصائية الصحة العامة والتغذية في المملكة المتحدة، عن المواد الغذائية التي تحافظ على صحة الرجال بعد سن الأربعين.

وتشير الأخصائية في حديث لراديو "موسكو تتحدث" إلى المواد الغذائية والأطعمة، التي يجب على الرجال تناولها بعد بلوغهم الأربعين من العمر.

ووفقا لها، تعتمد هذه المسألة على نمط الحياة الذي يتبعه الرجل، لكن في جميع الأحوال يجب أن تكون الفواكه والخضروات حاضرة في النظام الغذائي دائما.

وتقول، "عادة ما ينظر الرجال في هذا العمر إلى وجود الخضروات بازدراء في نظامهم الغذائي. مع أن التوصيات والتعليمات، تؤكد على أن خطر أمراض القلب والأوعية الدموية ينخفض عند تناول الفواكه والخضار خمس مرات في اليوم".

وتضيف، كما أن الثمار والحنطة السوداء مفيدة لصحتهم أيضا.

#الأطعمة #سن الأربعين #الرجال #الصحة

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