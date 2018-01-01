التفاصيل المالية لصفقة انتقال فاران إلى مانشستر يونايتد

وكالات / سما /

توصل مانشستر يونايتد لاتفاق مع ريال مدريد بشأن التعاقد مع المدافع الفرنسي رافاييل فاران خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وهي الصفقة التي طال انتظارها من قبل عشاق نادي الشياطين الحمر لتطوير خط الدفاع.

وقرر ريال مدريد بيع رافاييل فاران هذا الصيف بسبب الأزمة المالية التي يعاني منها النادي، لاسيما وأن عقد اللاعب سينتهي بعد سنة واحدة فقط، وبالتالي كان سيرحل بشكل مجاني في الصيف التالي.

وأجمعت معظم الصحف الإسبانية أن ريال مدريد توصل لاتفاق مع مانشستر يونايتد لانتقال فاران إلى ملعب أولد ترافورد مقابل 50 مليون يورو، وذلك بعد أن رفض النادي الملكي عرضاً بقيمة 45 مليون بالإضافة إلى 5 ملايين أخرى كمتغيرات.

من جانبها، كشفت صحيفة ديلي ميرور البريطانية عن تفاصيل مالية مختلفة تماماً، وأكدت أنها جاءت من مصادر موثوقة داخل نادي الشياطين الحمر، وهذا الاختلاف بالأرقام اعتدنا عليه في السنوات الأخيرة في معظم الصفقات التي تتم بين الأندية الإنجليزية والإسبانية.

وأوضحت ديلي ميرور أن ريال مدريد وافق على عرض مانشستر يونايتد بقيمة 35 مليون جنيه إسترليني (40 مليون يورو)، بالإضافة إلى 5 ملايين جنيه إسترليني كمتغيرات.

وأضاف التقرير أن المان يونايتد سيدفع سعر فاران على عدة دفعات خلال السنوات القليلة القادمة، كما سيخسر ريال مدريد مليون جنيه إسترليني من قيمة الصفقة، وهذا المبلغ سيذهب للأندية التي لعب لها المدافع الفرنسي منذ عام 12 عاماً بحسب ما ينص عليه قانون الفيفا.

كما أكدت الصحيفة الإنجليزية على أن فاران سيحصل على راتب مرتفع جداً مع مانشستر يونايتد، يفوق كثيراً الراتب الذي عرضه عليه ريال مدريد من أجل تجديد العقد.

وسيوقع المتوج بلقب كأس العالم 2018 على عقد يمتد لأربعة أعوام مع مانشستر يونايتد، أي حتى عام 2025، مع وجود خيار التمديد لسنة خامسة إضافية بشكل تلقائي.