الدفاع المدني في بيت لحم يتسلم سيارة إطفاء مقدمة من الحكومية التشيكية

بيت لحم / سما /

احتفل، اليوم الثلاثاء، في ساحة المهد بمدينة بيت لحم، بتسلم الدفاع المدني سيارة الإطفاء المقدمة من قبل الحكومة التشيكية.

وقال محافظ بيت لحم كامل حميد، إن تقديم مثل هذا الدعم من الحكومة التشيكية دليل واضح على التعاون المثمر والبناء، وحرصها على تقديم المساعدات لشعبنا الفلسطيني.

وأكد ان هذه الهدية ستعود بالفائدة على شعبنا الفلسطيني، داعيا الجانب التشيكي الى القيام بزيارة الى المستشفى الجديد في بيت لحم الذي يجهز، لأن يكون رافدا حقيقيا في تقديم الخدمات الطبية لأبناء المحافظة وخارجها.

من جانبه، قال رئيس بلدية بيت لحم أنطون سلمان، إن استلام سيارة الإطفاء يأتي ثمرة جهد الطرفين في تسخير كل السبل لبناء جسور التعاون والوصول الى هذه اللحظة، مقدما شكره للجهات الداعمة.

من جهته، أعرب ممثل جمهورية التشيك لدى فلسطين بيتر ستاري، عن سعادته لوجوده في مدينة مهد المسيح، وأن تكلل كافة الجهود وصولا لهذه اللحظة.

كما أشار إلى تعاون وشيك مع الجمعية العربية للتأهيل، إضافة لمشاريع أخرى.

بدوره، تطرّق ممثل الدفاع المدني التشيكي الكولونيل رادك سترانسكي إلى الترتيبات التي جرى تعليقها لفترة بسبب كورونا، موضحا أن اتفاقية تقديم سيارة الإطفاء وقعت في شهر ابريل/ نيسان الماضي، والتي تتسع لـ 9000 لتر من المياه من تصميم وانتاج محلي تشيكي من قطع وأدوات إطفاء.

وأضاف، ان دعم الدفاع المدني الفلسطيني يعني مساعدة المواطنين، ونحن معنيون دوما بتقديم المساعدات.

من جانبه، قدّم ممثل مدير عام الدفاع المدني العميد عودة يونس، شكر اللواء يوسف نصار على هذه المنحة، والتي تبلغ قيمتها نصف مليون دولار، والتي ستشكل رافعة لخدمة الدفاع المدني، وباكورة لتعاون وثيق ومستمر بين الجانبين.

ونوه الى ان الدفاع المدني كان له حضور مميز في التعامل مع حرائق في الإقليم المجاور وبرهن على قدرات ضباطه وكوادره.