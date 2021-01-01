إيران تعلن اعتقال عناصر عميلة للموساد الإسرائيلي fحوزتها أسلحة

وكالات

​أعلن مدير عام دائرة مكافحة التجسس بوزارة الأمن الإيرانية اليوم، الثلاثاء، عن اعتقال شبكة من العناصر العميلة لجهاز الموساد الإسرائيلي، وضبط شحنة كبيرة من الأسلحة والعتاد عن حدود غرب البلاد، حسبما ذكرت وسائل إعلام إيرانية رسمية.

ونقل بيان صادر عن دائرة العلاقات العامة في وزارة الأمن الإيرانية عن مدير عام دائرة مكافحة التجسس في الوزارة، إنه "في سياق الرصد والسيطرة الاستخبارية خارج الحدود والإجراءات الاستخبارية العملانية الواسعة من قبل رجال الأمن، فقد تم اعتقال شبكة من العناصر العميلة لجهاز الاستخبارات الصهيوني ’الموساد’، وضبط شحنة كبيرة من الاسلحة والعتاد كانت بمعيتهم، بعد دخولهم من حدود غرب البلاد".

وأضاف أن "العناصر العميلة للموساد هؤلاء كانوا يعتزمون استخدام هذه المعدات للقيام بعمليات اغتيال وأحداث الشغب".

وتابع أن "الكيان الصهيوني كان يعتزم القيام باعمال تخريب خلال فترة الانتخابات عدة مرات في مختلف مناطق البلاد، إلا أنه تمت الحيلولة دون وقوع هذه الاعمال التخريبية الإرهابية في ظل مبادرة رجال الأمن في الوقت المناسب، وجرى توجيه ضربة كبيرة لشبكة الموساد الإرهابية في المنطقة".

ووفقا للمسؤول في وزارة الأمن الإيرانية، فإن "هذه الاسلحة ضمت مسدسات وقنابل يدوية وبنادق وينشستر وكلاشينكوف وكميات من الرصاص، حيث يستخدم قسم منها، مثل بنادق وينشستر والقنابل اليدوية، لإثارة الشغب حين التجمعات".

وجاء في البيان أن الوزارة "وجهت الشكر والتقدير للمواطنين، خاصة سكان المحافظات الغربية، ليقظتهم في مواجهة اعداء الجمهورية الإسلامية الإيرانية، داعية المواطنين للتعامل بمزيد من اليقظة والوعي إزاء بعض العروض المشبوهة، خاصة في الأجواء الافتراضية، ومنها طلب القيام ببعض الأمور مقابل الحصول على مبالغ غير اعتيادية، وإطلاع الوزارة عليها في مثل هذه الحالات".