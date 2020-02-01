جوال تعلن انطلاق دوري كرة الطائرة جلوس للموسم 2020/2021

غزة / سما /

انطلقت منافسات دوري جوال لكرة الطائرة جلوس للعام 2020/2021، في صالة الشهيد سعد صايل بغزة، وافتُتح اللقاء بمباراة جمعت نادي الصداقة الرياضي ونادي السلام، وحقق فيه الأول الفوز بنتيجة "...2. /...0." على نظيره الآخر، وسط أجواء من التفاعل وبحضور أسرة اتحاد كرة الطائرة جلوس وأسرة جوال والطواقم الفنية للفريقين.

وتأتي هذه المباراة ضمن الدوري الذي يتم تنفيذه من خلال الاتحاد الفلسطيني لكرة الطائرة جلوس والتابع للجنة البارالمبية الفلسطينية للموسم الحالي، والتي يشارك به عدد )6(أندية رياضية، وستستمر اللقاءات بين الأندية التي تأهلت بناء على نتائج المباريات، وسيكون آخر لقاء في الدوري بتاريخ 29 /07/2021.

جدير بالذكر أن شركة الاتصالات الخلوية جوال، راعي الرياضة الفلسطينية، تقدم دعمها الكبير للرياضة والاتحادات المختلفة "السلة، اليد، الطائرة، بطولة الكاراتيه، كرة الطاولة والطائرة جلوس" عدا عن رعايتها للمنتخب الوطني لكرة القدم "الفدائي"، من منطلق رسالتها في دعم الطاقات الشبابية الفلسطينية، التي تحقق النجاحات ميدانيا وعالمياً.