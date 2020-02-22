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"هيئة الأسرى" تقدم التماسا للطعن في قرار الاعتقال الإداري بحق الأسير المضرب سالم زيدات

الثلاثاء 27 يوليو 2021 11:46 ص / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

تقدمت هيئة شؤون الأسرى والمحررين عبر طاقمها القانوني اليوم الثلاثاء، بالتماس محكمة الاحتلال الإسرائيلي العليا الإسرائيلية" في القدس، للطعن في قرار الاعتقال الإداري الصادر بحق الأسير المضرب عن الطعام سالم زيدات (40 عاماً) من بلدة بني نعيم شمال شرق الخليل، والذي يخوض إضرابه منذ 16 يوماً.

وأشارت الهيئة، في بيان، أن الأسير زيدات محتجز حاليا داخل زنازين معتقل "النقب"، وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلته بتاريخ 22/2/2020، على خلفية دخوله بدون تصريح للأراضي المحتلة عام 1948، وحُكم عليه بالسّجن أربعة شهور، وبعد أن أمضى مدة الاعتقال، حوّله الاحتلال إلى الاعتقال الإداريّ، وأصدر بحقّه خمسة أوامر، مدتها ما بين 3 شهور وأربعة شهور، علماً بأنه أسير سابق أمضى نحو عامين في سجون الاحتلال، وهو متزوج وأب لخمسة أبناء.

وذكرت أنه إلى جانب الأسير زيدات يواصل 14 أسيرا معركتهم رفضاً لاعتقالهم الإداري.

#هيئة شؤون الأسرى #الاعتقال الاداري #سالم زيدات #سجن النقب

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