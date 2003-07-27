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الأسير أحمد شيباني من جنين يدخل عامه التاسع عشر في سجون الاحتلال

الثلاثاء 27 يوليو 2021 11:36 ص / بتوقيت القدس +2GMT



جنين / سما /

دخل الأسير أحمد مصطفى أحمد الشيباني (48 عاما) من بلدة عرابة جنوب جنين، اليوم الثلاثاء، عامه الـ19 على التوالي في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وذكر مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشيباني بتاريخ 27/7/2003، وتعرض لتحقيق قاسٍ لأكثر من شهرين.

وأضاف، أن محكمة الاحتلال العسكرية في سالم كانت قد أصدرت بحقه حكما بالسجن المؤبد 3 مرات و10 سنوات إضافية، تنقل بين غالبية السجون، وتعرض للعديد من إجراءات التنكيل بحقه، وعزل أواخر العام 2018 في الزنازين الانفرادية بمعتقل "آيشل"، ومنع من زيارة ذويه.

#جنين #سجون الاحتلال #أحمد شيباني

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