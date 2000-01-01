  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

هيومن رايتس ووتش تتهم جيش الاحتلال بارتكاب جرائم حرب خلال الحرب الأخيرة على غزة

الثلاثاء 27 يوليو 2021 11:03 ص / بتوقيت القدس +2GMT
هيومن رايتس ووتش تتهم جيش الاحتلال بارتكاب جرائم حرب خلال الحرب الأخيرة على غزة



القدس المحتلة / سما /

 اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش جيش الاحتلال بارتكاب جرائم حرب خلال العدوان الأخير على قطاع غزة.

وافاد تقرير صادر عن المنظمة بأن ثلاث غارات جوية شنها الجيش الإسرائيلي في غزة أسفرت عن مقتل 62 مدنيا فلسطينيا ، نفذت دون أهداف عسكرية واضحة في المنطقة.


وقال جاري سيمبسون المدير المساعد لقسم الأزمات والنزاعات في المنظمة، إن "القوات الإسرائيلية نفذت هجمات في غزة دمرت عائلات بأكملها دون أي هدف عسكري مرئي في مكان قريب".

وأضاف أن عدم رغبة إسرائيل المستمرة في التحقيق بجدية في مزاعم جرائم الحرب ، وكذلك إطلاق النار من قبل الفلسطينيين على التجمعات السكانية المدنية ، يؤكد الحاجة إلى إجراء تحقيق مستمر في أفعال الجانبين في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي".

الأكثر قراءة اليوم

القناة 12 : مفاوضات البالونات الحارقة والقصف الإسرائيلي على غزة

ما أسباب الموت المفاجئ لدى الشباب في قطاع غزة ؟

"إسرائيل دفينيس": السعودية أدركت أن القوة الإقليمية هي إيران وليست "إسرائيل"

وزير الجيش الاسرائيلي يهدد قطاع غزة.. "لن نقبل أي خرق أمني.. وسنرد بقوة"

السعودية تصدر قرارا حاسما بشأن مباراة تهاني القحطاني ضد منافستها الإسرائيلية

"يسرائيل هيوم": مسؤولون إماراتيون يحذّرون من أزمة دبلوماسية مع "إسرائيل".. لهذا السبب

محكمة إسرائيلية تغرم السلطة الفلسطينية مليون شيقل لهذا السبب..

الأخبار الرئيسية

قناة عبرية: حماس تعرض صفقة تبادل أسرى على مرحلتين تتضمن مروان البرغوثي

"أشباح" .. وحدة إسرائيلية لاغتيال مقاتلي النخبة في حزب الله

الصحة بغزة تكشف عن عدد الاصابات والوفيات بفيروس "كورونا" خلال ال24ساعة الماضية

معاريف : التصعيد وشيك رغم تغيير جيش الاحتلال معادلة الرد في غزة

نبيل شعث

شعث: الرئيس عباس أصدر مرسوماً بترشيحي لرئاسة "مؤسسة ياسر عرفات"

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية