لاعب الجودو الفلسطيني وسام ابو ارميلة يودع أولمبياد طوكيو مبكرا

طوكيو/ سما /

خسر لاعب الجودو الفلسطيني وسام أبو ارميلة أمام الالماني دومنيك روسيل في تصفيات الدور 32 لوزن تحت 81 كغم، صباح اليوم الثلاثاء، في دورة الألعاب الاولمبية.

وجاءت خسارة أبو ارميلة بالضربة القاضية (ايبون) بعد دقيقة و4 ثوان، حيث قام الألماني بتثبيته كاملا على ظهره في أرض الحلبة لتنتهي المباراة بخسارة الفلسطيني البالغ من العمر 25 عاما .

ووقع الاختيار على أبو رميلة للمشاركة في الاولمبياد بتزكية وترشيح من الاتحاد الدولي، على اعتبار أنه يملك أعلى نقاط وفقًا لتصنيف التضامن الأولمبي الدولي.

وتشارك فلسطين في دورة الألعاب الأولمبية في 4 رياضات وخمسة رياضيين، وتعتبر هذه المشاركة السابعة لفلسطين منذ الحصول على العضوية الدولية الدائمة عام 1996 في أولمبياد أتلانتا بالولايات المتحدة.