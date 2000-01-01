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5 مباريات في دوري غزة الثلاثاء

الثلاثاء 27 يوليو 2021 09:47 ص / بتوقيت القدس +2GMT
5 مباريات في دوري غزة الثلاثاء



غزة / سما /

تجري مساء الثلاثاء 5 مباريات في الدوري بمختلف درجاته "الثانية والثالثة"، على الملاعب المعشبة بقطاع غزة.

ففي الدرجة الثانية فرع "غزة والشمال", يلعب الزيتون مع فلسطين على ملعب فلسطين بغزة, فيما يواجه المصدر نظيره العطاء على ملعب الدرة في دير البلح بالمنطقة الوسطى.

أما في الدرجة الثالثة فرع "غزة والشمال", فيواجه اتحاد جباليا منافسه شباب الزيتون على ملعب بيت حانون البلدي شمال غزة, فيما تشهد فرع "الوسطى والجنوب", مباراتي شباب البريج والترابط على ملعب خانيونس البلدي, والرباط وشباب معن على ملعب رفح البلدي جنوب القطاع.

#الثانية #الدرجة الثالثة #دوري الثانية #غزة

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