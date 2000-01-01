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شرط واحد يفصل بيانيتش نجم برشلونة من العودة ليوفنتوس

الثلاثاء 27 يوليو 2021 09:40 ص / بتوقيت القدس +2GMT
شرط واحد يفصل بيانيتش نجم برشلونة من العودة ليوفنتوس



وكالات / سما /

أصبح ميراليم بيانيتش، نجم فريق برشلونة، أقرب للرحيل عن النادي الإسباني بعد موسم مُخيب للغاية لم يُقدم فيه المطلوب.

وبرز اسم يوفنتوس من بين الخيارات المُتاحة لعودة النجم البوسني الذي شهد تألقه في إيطاليا، ولكن هناك شرط واحد يجب أن يتحقق قبل تلك الخطوة.

وبحسب تقرير نشره موقع فوتبول إيطاليا فإن خطوة انتقال بيانيتش ليوفنتوس على سبيل الإعارة تحتاج أن يبيع يوفنتوس لاعبه آرون رامسي أو يعيره.

وذكر التقرير أن برشلونة قد يلجأ لذلك الخيار في حالة تكفل يوفنتوس براتبه في فترة الإعارة، وذلك بعد ابتعاد بيانيتش عن حسابات كومان.

وكان بيانيتش قد انضم لبرشلونة الصيف الماضي في صفقة تبادلية مُثيرة حصل بموجبها يوفنتوس على خدمات لاعب الوسط البرازيلي أرثر ميلو.

يُذكر أن بيانيتش لعب لصالح فريق يوفنتوس في الفترة بين 2016 و2020، وخلال تلك الفترة لعب 178 مُباراة في كافة المُسابقات، سجل فيهم 22 هدفاً، وصنع 41 هدفاً لزملائه.

#يوفنتوس #بيانيتش #برشلونة #رونالد كومان #كومان

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