رسمياً .. توتنهام يحسم ثاني صفقاته الصيفية

وكالات / سما /

أعلن نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي رسمياً تعاقده مع الشاب المميز بريان جيل، قادماً من إشبيلية الإسباني، ليخطف السبيرز موهبة إسبانية مميزة خلال سوق الانتقالات الصيفية.

وظهر بريان جيل ابن 20 عاماً بمستوى طيب مع إشبيلية في الموسم الماضي، بمشاركته في 30 مباراة، وإحرازه أربعة أهداف، وصناعة مثلهم.

ويتواجد حالياً بريان جيل مع المنتخب الأوليمبي الإسباني في أولمبياد طوكيو، ولكن يبدو بأن السبيرز حسم الصفقة لصالحه، وأعلن عن تعاقده مع اللاعب رسمياً.

ونشر موقع نادي توتنهام هوتسبير على الإنترنت خبر التعاقد مع بريان جيل لمدة خمسة مواسم حتى صيف عام 2026.

وأضاف الموقع أن توتنهام تعاقد مع بريان جيل بمقابل مادي بالإضافة إلى الأرجنتيني إيريك لاميلا الذي أنضم للفريق الإسباني لمدة أربع سنوات حتى صيف عام 2025، بعد 8 سنوات قضاها في السبيرز.

الجدير بالذكر أن بريان جيل يعتبر ثاني صفقات توتنهام هوتسبير الصيفية بعد تعاقد النادي اللندني مع الإيطالي بيليجريني جوليني حارس أتلانتا لمدة موسم على سبيل الإعارة مع إمكانية التعاقد معه بشكلٍ نهائي في الصيف المقبل.