كلوب يعلن الخبر المنتظر في ليفربول!

وكالات / سما /

أعلن المدرب الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، عن الخبر الذي طال انتظاره في الريدز، بخصوص قلب الدفاع المميز، فيرجيل فان دايك.

وأفاد كلوب بأن المدافع الهولندي المخضرم قد يعود للمشاركة مع ليفربول لأول مرة منذ فترة طويلة، وذلك في مواجهة هيرتا برلين الألماني الودية.

وعانى ليفربول من مشاكل دفاعية كثيرة في غياب فان دايك بعد تعرضه للإصابة في الرباط الصليبي للركبة أمام إيفرتون في شهر أكتوبر من العام الماضي.

وقد يعرف لقاء هيرتا برلين يوم الخميس المقبل عودة فان دايك من جديد للعب بقمصان الريدز، ولأول مرة منذ مباراة التوفيز، قبل نحو عشرة أشهر.

وقال كلوب في تصريحات صحفية بخصوص فان دايك ” أتمنى أن يشارك فان دايك لبعض الدقائق، أتمنى ولكني لست متأكداً من ذلك، إنه يظهر بحالة جيدة للغاية في التدريبات، وربما ندفع به لبعض الوقت”.

وأضاف مفيداً “أحتاج أولاً لإجراء بعض المحادثات مع الأطباء واللاعب قبل هذا القرار، ولكنه يبدو جاهزاً للمشاركة، سنرى ما سيحدث”.