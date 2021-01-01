رام الله / سما /

أبرزت الصحف المحلية الثلاث (القدس، الحياة الجديدة، الأيام) الصادرة اليوم الثلاثاء، استشهاد فتى من عبوين متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال قبل شهرين وتجريف أراض ٍفي خان يونس، وإحراق "كرفانات" استيطانية في بيتا جنوب نابلس، والمستوطنون يشرعون ببناء بؤرة جديدة عند نبع عين الحلوة في الأغوار.

كما أبرزت: مصادقة الحكومة على خطة عمل تعزيز الرواية الفلسطينية واعتماد آلية استعادة جثامين الشهداء.

وفيما يلي أبرز العناوين:

"القدس":

استشهاد فتى أصيب برصاص الاحتلال قبل شهرين وتجريف في خانيونس وإحراق كرفانات استيطانية في بيتا واعتصام بالشيخ جراح والمستوطنون يشرعون ببناء بؤرة جديدة عند نبع عين الحلوة

الحكومة تصادق على خطة عمل تعزيز الرواية الفلسطينية وتعتمد آلية استعادة جثامين الشهداء

مجلس الأوقاف: مخطط "مركز المدينة" تهويدي استيطاني يمس بحقوق المواطنين

الرئيس التونسي يصدر أوامر جديدة يؤكد فيها إقالة رئيس الحكومة ووزيرين

تظاهرات بنيويورك اليوم للمطالبة بإغلاق منظمات أمريكية داعمة للاستيطان

"الحياة الجديدة":

عبوين تودع ابنها يوسف محارب شهيدا

مجلس الوزراء يصادق على خطة عمل تعزيز الرواية الفلسطينية ويعتمد خطة لاستعادة جثامين الشهداء المحتجزة لدى سلطات الاحتلال

اشتية: سنبقى مع مصر عمقنا العربي في خندق واحد من أجل القدس والدولة والوحدة والعودة

الرئيس التونسي: من يدعي أنني قمت بانقلاب فعليه أن يراجع دروسه في القانون

على وقع نقص مخزون العيش في لبنان.. تكليف ميقاتي بتشكيل الحكومة.. الشعلان: الأزمة عامة والفلسطينيون تأثروا بها أسوة باللبنانيين

وزيرة الصحة: إلغاء الرسوم على شهادات التطعيم بقرار من مجلس الوزراء

"الأيام":

مواجهات وإصابات خلال اقتحام قباطية وطمون والمستوطنون يواصلون اعتداءاتهم في الأغوار وشبان يضرمون النار في البؤرة الاستيطانية على جبل صبيح

آلاف المواطنين يشيعون جثمان شهيد بلدة عبوين

اشتية يحث المواطنين على تلقي اللقاح: "وإلا نحتاج إلى اتخاذ إجراءات صارمة"

القدس: اعتصام في حي الشيخ جراح رفضا لقرار هدم خيمتي تضامن والاحتلال يعتقل 3 شبان

أوقاف القدس: مخطط "كرز المدينة" تهويدي مغلف بحجج التطوير بحجج التطوير وإعادة التنظيم

إسرائيل: تسجيل 1538 اصابة جديدة بكورونا ومنع السفر إلى اسبانيا ورفض اضافة تركيا للقائمة

400 عائلة يهودية هربت من اللد بعد الحرب الأخيرة على غزة