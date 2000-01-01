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مفاجأة.. طبيب البيت الأبيض السابق يتوقع استقالة بايدن بسبب “قدراته الإدراكية المحدودة”

الثلاثاء 27 يوليو 2021 09:01 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مفاجأة.. طبيب البيت الأبيض السابق يتوقع استقالة بايدن بسبب “قدراته الإدراكية المحدودة”



وكالات

 قال طبيب البيت الأبيض السابق والنائب الجمهوري روني جاكسون، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيستقيل من منصبه بسبب “قدراته الإدراكية المحدودة”.

وفي مقابلة مع قناة Fox، قال المضيف شون هانيتي: “(الرئيس السابق) دونالد ترامب خضع لاختبار معرفي وحصل على 30 من أصل 30.. سمعت أنه اختبار صعب للغاية. لا أعتقد أن نتيجة جو بايدن ستكون جيدة في هذا الاختبار بناء على ما ألاحظه”، وفق “روسيا اليوم”.

ورد جاكسون قائلا: “بالتأكيد وأنا أقول هذا منذ البداية.. كنت أقول أن شيئا ما يحدث هنا. كنت أقول هذا عندما كان جو بايدن مرشحا للرئاسة، وكنت أقول إن الأمور ستزداد سوءا ونحن نشاهد ما يحدث أمام أعيننا الآن”.

وأضاف: “هناك شيء ما يحدث مع هذا الرجل (بايدن).. أعتقد أنه إما سيستقيل أو سيقنعونه بالاستقالة من منصبه في وقت ما في المستقبل القريب لأسباب طبية أو سوف يتعين علينا استخدام التعديل الخامس والعشرين للتخلص منه”.

وجاكسون الذي كان طبيب البيت الأبيض للرئيسين السابقين ترامب وباراك أوباما، دعا بايدن في رسالة في يونيو الماضي إلى إجراء اختبار معرفي لإثبات أنه “لائق عقليا” لأداء واجباته كرئيس. وقد وقع على الرسالة أكثر من عشرة نواب جمهوريين.

وأعلن مسؤولو البيت الأبيض في مايو إن بايدن سيخضع لفحص جسدي سنوي “في وقت لاحق من هذا العام”، وقالوا إنهم سيعلنون النتائج للجمهور.

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