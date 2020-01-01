الصحة الإسرائيلية : 1,538 إصابة بكورونا منذ منتصف الليلة الماضية

القدس المحتلة / سما /

سجلت الصحة الإسرائيلية، يوم أمس الإثنين، ألفا و538 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في أكبر حصيلة يومية تُسجل منذ 16 آذار/ مارس الماضي، وذلك بعد إجراء نحو 73 ألف فحص لتصل نسبة الفحوصات الموجبة إلى 2.1%.

وأظهرت البيانات الرسمية تسجيل حالة وفاة واحدة أمس، وثلاث حالات أمس الأول، و34 حالة منذ مطلع تموز/ يوليو الجاري، ما يرفع الحصيلة الإجمالية لحالات الوفاة تأثرا بالفيروس منذ بدء انتشار الجائحة في آذار/ مارس 2020 إلى 6,461.

وبيّنت معطيات الصحة الإسرائيلية، الارتفاع المتواصل في الحالات الخطيرة، حيث يرقد في مستشفيات البلاد 211 مصابا، بينهم 121 بحالة خطيرة، في أعلى حصيلة تسجل للحالات الحرجة منذ نهاية نيسان/ أبريل الماضي، علما بأن عدد الحالات الخطيرة بلغ مطلع الشهر 24 مصابا فقط.