شبان يضرمون النار في البؤرة الاستيطانية على جبل صبيح

نابلس / سما /

استطاع عدد من حراس الجبل "جبل صبيح" مساء أمس، من إضرام النار في عدد من البيوت المتنقلة الخاصة بالمستوطنين داخل البؤرة الاستيطانية في بيتا جنوب نابلس.

وأفاد شهود عيان، أن الشبان استطاعوا الدخول الى البؤرة الاستيطانية على جبل صبيح رغم وجود حراسة مشددة من قبل قوات الاحتلال في داخل البؤرة على مدار الساعة وأضرموا النيران في عدد من المنازل المتنقلة التي وضعها المستوطنون وغادروا منها تحت اشتداد المواجهات والمقاومة الشعبية في المنطقة.

وأعلن مساء أمس عن تمكن الشبان من إعطاب عجلات لدورية اسرائيلية في محيط البؤرة من قبل عدد من الشبان من خلال زرع مسامير حديدية على الطرق التي يسلكها جنود الاحتلال.