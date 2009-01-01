نواب أمريكيون يطلبون من بايدن سحب الإعفاء الضريبي من المنظمات التي تمول المستوطنات

القدس المحتلة / سما /

​ بعثت النائبة التقدمية رشيدة طليب رسالة إلى وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، تطلب فيها من إدارة الرئيس جو بايدن إنهاء حالة الإعفاء الضريبي للمنظمات والمجموعات التي تمول المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية.

ووقع على الرسالة النواب كوري بوش، ألكساندريا اوكاسيو- كورتيز، أندرية كارسون، مارك بوكان، أيانا بريسلي وبيتي ماكولوم.

وأعرب النواب في الرسالة عن قلقهم البالغ من أن الجمعيات الخيرية الأمريكية تمول وتقدم الدعم المباشر للمنظمات الإسرائيلية، التي تعمل على توسيع وإدامة مشروع الاستيطان الإسرائيل غير القانوني في انتهاك للقانون للدولي، بما في ذلك دعم نزع الملكية والتهجير القسري للفلسطينيين من القدس الشرقية.

ووجد تحقيق صحافي في عام 2015 أن جمعيات خيرية أمريكية أنفقت 220 مليود دولار لتمويل المستوطنات الإسرائيلية بين عامي 2009 و2013.

واستشهدت رسالة طليب، وهي من أصل فلسطيني، على وجه التحديد بالصندوق المركزي لإسرائيل، وهو مسجل كمنظمة غير ربحية في نيويورك.

ويقوم المستوطنون الإسرائيليون بشكل مستمر في إحراق الحقول الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة والاستيلاء على منازل الفلسطينيين، بما في ذلك المنازل الكائنة في حي الشيخ جراح في القدس العربية المحتلة.