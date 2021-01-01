أسعار الخضروات والدجاج في أسواق غزة

جاءت أسعار الخضروات والفواكه والدجاج واللحوم في قطاع غزة اليوم الثلاثاء كما يلي:
أسعار الخضروات :
البندورة: 6 ك = 1 شيكل
خيار حمامات: 5 ك = 10 شيكل
خيار بلدي: 4 ك = 10 شيكل
بطاطس بلدية: 6 ك = 10 شيكل
باذنجان : 1ك = 2 شيكل
ورق عنب = 2 شيكل للوقية
فلفل رومي: 1ك = 2 شيكل
زنجبيل أخضر 1ك = 20 شيكل
قلقاس = 6 شيكل
ثومة (وقية): 2 شيكل
ملوخية: 1ك = 2 شيكل
كوسا: 1ك = 3.5 شيكل
لوبيا: 1ك = 4 شيكل
بصل بلدي: 1 ك = 1.7 شيكل
بصل أحمر: 1ك = 2 شيكل
فلفل أخضر: 1ك = 4 شيكل
قرع أصفر 1ك = 2 شيكل
خس (كبير) = 2 شيكل
ملفوف أحمر: 3 شيكل
ليمون: 3 ك = 10 شيكل
جزر : 1ك = 2 شيكل
أسعار الفواكه:
موز: 1 ك = 4 شيكل
تفاح: 2.5 ك = 10 شيكل
تفاح أمريكي: 7 شيكل
كيوي: 1ك = 7 شيكل
شمام 8ك = 10 شيكل
عنب 1 ك = 5 شيكل
بطيخ 10 ك = 10 شيكل
خوخ 1 ك = 6 شيكل
مشمش 1 ك = 8 شيكل
سنطروزة 1ك = 5 شيكل
مانجا 1ك = 6 شيكل
أسعار الدواجن واللحوم
بيض: 11 شيكل الكرتونة
دجاج: 10 إلى 12 شيكل للكيلو الواحد
لحمة كبيرة: 33 شيكل إلى 38 شيكل للكيلو الواحد
لحمة بتلو: 38 إلى 42 شيكل للكيلو الواحد