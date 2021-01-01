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حالة الطقس: أجواء حارة ولا تغير على درجات الحرارة

الثلاثاء 27 يوليو 2021 07:51 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حالة الطقس: أجواء حارة ولا تغير على درجات الحرارة



رام الله / سما /

قالت دائرة الارصاد الجوية ان الجو الثلاثاء سوف يكون حارا في معظم المناطق وحارا جدا في الأغوار ، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين ، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج .

هذه الليلة: يكون الجو لطيفا في المناطق الجبلية حارا نسبيا في بقية المناطق ، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج .

الاربعاء: يكون الجو حارا في معظم المناطق وحارا جدا في الأغوار ، و يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئويه ، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج .

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