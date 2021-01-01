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فيديو: إنزال عضو الكنيست إيتمار بن غفير عن منصة الكنيست بالقوة بطلب من الطيبي

الثلاثاء 27 يوليو 2021 04:12 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو: إنزال عضو الكنيست إيتمار بن غفير عن منصة الكنيست بالقوة بطلب من الطيبي



القدس المحتلة/سما/

شهدت الهيئة العامة للكنيست ، هذه الليلة ، مواجهة بين عضو الكنيست إيتمار بن غفير ، ونائب رئيس الكنيست ، أحمد الطيبي الذي ترأس الجلسة .

و في أثناء جلسة للكنيست مساء اليوم، صعد عضو الكنيست إيتمار بن غفير لإلقاء كلمة، وكان يترأس الجلسة أحمد الطيبي، فبدأ بن غفير كلمته متجنباً قول "سيدي الرئيس" لرئيس الجلسة (أحمد الطيبي)، فقاطعه الطيبي طالبا منه مناداته ب"سيدي الرئيس"، فرفض بن غفير،ورد على الطيبي قائلا: "من أنت؟ أنت مخرب ، يجب أن تكون في الكنيست في سوريا ، ليس هنا."

في هذه المرحلة ، طلب نائب رئيس الكنيست ، إبعاد عضو الكنيست بن غفير عن المنصة ، غير ان الاخير  تصدى للمنظمين في الكنيست أثناء محاولتهم إبعاده عن المنصة ، ولم ينزل إلا بعد تدخل رئيس الكنيست ميكي ليفي .

#ايتمار بن غفير #احمد الطيبي #الكنيست الاسرائيلي #ميكي ليفي

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