حريق ضخم بفرنسا يتسبب في قطع الكهرباء عن 3 دول من بينها المغرب

وكالات

قالت صحيفة Times البريطانية، في تقرير، الإثنين 26 يوليو/تموز 2021، إن عُقب سيجارة أُلقي من سيارة تمر عبر طريق سريع جنوب غربي فرنسا، يُعتقد أنه تسبب في حريق استعر وامتد لـ2100 فدان من الغابة وأدى إلى انقطاع الكهرباء عن آلاف المنازل في إسبانيا، وصولاً إلى البرتغال والمغرب.

حسب التقرير نفسه، فإن هذا الحريق بدأ السبت 24 يوليو/تموز، في أثناء وقت الغداء بالفاصل الأوسط لطريق A61 الذي يربط بين مدينتي قرقشونة وأربونة بفرنسا، وحتى عصر الأحد 25 يوليو/تموز كان الحريق مازال مستعراً، فيما تعامل أكثر من 800 رجل إطفاء مع الحريق، الذي دمر سقف منزل وسيارة.

جهود كبيرة لإطفاء الحريق، ولكن..

في السياق نفسه، قال جان لوك بيكاري، قائد الإطفاء المحلي: "أي شخص يستطيع معرفة الأصل المحتمل (للحريق) بكل سهولة، لسوء الحظ، من المرجح جداً أنه عُقب سيجارة مهمل".

صحيفة Times أوضحت من جانبها، أن جزءاً كبيراً من الحريق هدأ جزئياً مساء السبت، وتوقع المسؤولون السيطرة على بقية الحريق مع نهاية الأحد.

فيما استُخدمت 7 طائرات كنداير برمائية وطائرتان داش، وكذلك مروحية قاذفة مياه، من أجل إخماد الحريق.

لكن شركة Red Electrica، المسؤولة عن إدارة شبكة الكهرباء الإسبانية، ألقت باللوم على الطائرات البرمائية وعلى حادث وقع لخط طاقة عالي الجهد؛ مما تسبب في انقطاع الكهرباء عبر شبه الجزيرة الإيبيرية.

أُطفئت الأنوار على شبه الجزيرة الإيبيرية.. والمغرب

إذ إن أنظمة الكهرباء المتصلة بين فرنسا وإسبانيا كان لا بد من قطعها، مما يعني أن نظام الكهرباء الإسباني فقد مؤقتاً طاقة تعادل الطاقة التي يمكن أن توفرها محطتان نوويتان.

كما فقدت مناطق كبيرة في إسبانيا، من بينها مدريد وكتالونيا، الطاقة نحو ساعة.

من جانبها، واجهت البرتغال كذلك انقطاعاً في الكهرباء، واضطرت إسبانيا إلى قطع الكهرباء التي تمدها إلى المغرب.

جديرٌ ذكره أن ارتفاع درجات الحرارة تتسبب في اندلاع حرائق الغابات بكثير من المناطق حول العالم.

فقد استعرت النيران، أمس، في جزيرة سردينيا التي تقع في البحر الأبيض المتوسط، حيث أُجلي نحو 400 شخص خلال الليلة الماضية.