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السعودية تصدر قرارا حاسما بشأن مباراة تهاني القحطاني ضد منافستها الإسرائيلية

الثلاثاء 27 يوليو 2021 02:22 ص / بتوقيت القدس +2GMT
السعودية تصدر قرارا حاسما بشأن مباراة تهاني القحطاني ضد منافستها الإسرائيلية



طوكيو/سما/

أعلن الوفد السعودي المتواجد حاليًا في أولمبياد طوكيو بالعاصمة اليابانية إصدار قرار حاسم. من أجل تجنب عقوبة الإيقاف الدولي من اللجنة الأولمبية.

وذكرت تقارير صحفية يوم الاثنين أنّ الوفد السعودي قد منح لاعبة الجودو تهاني القحطاني الضوء الأخضر لمواجهة منافستها من إسرائيل في المواجهة المقبلة بينهما.


 
وأوضحت المصادر أنّ قرار الوفد السعودي بالموافقة على خوض النزال أمام المنافسة الإسرائيلية يأتي من أجل تجنب النجمة السعودية وكذلك اتحاد الجودو السعودي أي عقوبات ستفرض عليهما في المستقبل.

هذا ويشارك الوفد السعودي في طوكيو عاصة اليابان في تسع ألعاب مختلفة. على رأسها لعبة كرة القدم. والتي سيلعب فيها الأخضر اللقاء المقبل أمام حامل ذهبية النسخة الماضية منتخب البرازيل.

وسيلعب المنتخب السعودي الأولمبي أمام منتخب السامبا يوم الأربعاء المقبل في تمام الساعة الـ11:00 بتوقيت مكة المكرمة على ملعب سايتاما.

ويبحث الأخضر الشاب عن أول فوز له بالمجموعة بعد أن خسر اللقاءين الماضيين أمام منتخب ساحل العاج. بثنائية مقابل هدف وأمام منتخب ألمانيا بثلاثية مقابل هدفين.

#تهاني القحطاني #السعودية #اولومبياد طوكيو 2020

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