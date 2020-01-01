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"إسرائيل" تسجل 1,538 إصابة جديدة بكورونا

الثلاثاء 27 يوليو 2021 01:19 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"إسرائيل" تسجل 1,538 إصابة جديدة بكورونا



القدس المحتلة/سما/

سجلت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الإثنين، ألف و538 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، في أكبر حصيلة يومية تُسجل منذ 16 آذار/ مارس الماضي، وذلك بعد إجراء نحو 73 ألف فحص لتصل نسبة الفحوصات الموجبة إلى 2.1%.

وأظهرت البيانات الرسمية تسجيل حالة وفاة واحدة خلال اليوم، وثلاث حالات أمس، الأحد، و34 حالة منذ مطلع تموز/ يوليو الجاري، ما يرفع الحصيلة الإجمالية لحالات الوفاة تأثرا بالفيروس منذ بدء انتشار الجائحة في آذار/ مارس 2020 إلى 6,461.

وبيّنت معطيات الصحة الإسرائيلية، الارتفاع المتواصل في الحالات الخطيرة، حيث يرقد في مستشفيات البلاد 211 مصابا، بينهم 121 بحالة خطيرة، في أعلى حصيلة تسجل للحالات الحرجة منذ نهاية نيسان/ أبريل الماضي، علما بأن عدد الحالات الخطيرة بلغ مطلع الشهر 24 مصابا فقط.

ويخضع 25 مصابا للتنفس الاصطناعي.

وعلى صعيد اللقاحات، أظهرت المعطيات ارتفاع عدد متلقى الجرعة الأولى من باللقاح المضاد للفيروس، وذلك بعد أن سجلت الصحة الإسرائيلية أرقاما منحفضة خلال الأسبوعين الماضيين؛ إذ بلغ عدد متلقي الجرعة الأولى، أمس 4,347 شخصا، فيما بلغ اليوم 4,107.

وفي هذه الأثناء، بلغ إجمالي الجرعات الأولى 5,766,088، فيما تلقى 5,318,526 شخصا جرعتي اللقاح، من بينهم 10,458 منذ منتصف الليلة الماضية.

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