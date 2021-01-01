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بلينكن يدعو رئيس تونس إلى "الالتزام بالديمقراطية"

الثلاثاء 27 يوليو 2021 01:05 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بلينكن يدعو رئيس تونس إلى "الالتزام بالديمقراطية"



واشنطن/سما/

ذكرت واشنطن أن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، بحث الاثنين مع الرئيس التونسي، قيس سعيد، تطورات الأوضاع في تونس داعيا إياه إلى الالتزام بالديمقراطية.


وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية أن بلينكن تحدث الاثنين عبر الهاتف مع سعيد حيث دعاه إلى "الالتزام بمبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان".

وحث بلينكن سعيد على "الحفاظ على حوار منفتح مع كل الأطراف السياسية والشعب التونسي، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة ستستمر في مراقبة الأوضاع والبقاء على التواصل".

وفي وقت سابق من اليوم دعا المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، السلطات التونسية إلى "حل مشاكل البلاد استنادا إلى الدستور"، مشددا على ضرورة "عدم إهدار المكاسب الديمقراطية" التي أحرزتها تونس.

ومساء الأحد أصدر الرئيس التونسي، قيس سعيد، قرارات بإعفاء رئيس الوزراء، هشام المشيشي، من منصبه، وتجميد عمل البرلمان لمدة 30 يوما ورفع الحصانة عن النواب، وتولى السلطة التنفيذية حتى تشكيل حكومة جديدة، لافتا إلى أن هذه الإجراءات كان يجب اتخاذها قبل أشهر.

وتأتي هذه التطورات على خلفية احتجاجات حاشدة تحولت في بعض الأماكن إلى اشتباكات بين محتجين وعناصر في قوات الأمن شهدتها مدن تونسية عديدة.

#انتوني بلينكين #قيس سعيد #تونس #الحكومة التونسية #احداث تونس #نيد برايس #وزير الخارجية الامريكي

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